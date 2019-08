Entscheidung über Hamilton-Teamkollege in diesem Monat

Budapest Die Entscheidung über den Teamkollegen von Lewis Hamilton beim deutschen Formel-1-Rennstall Mercedes soll in diesem Monat fallen. Das kündigte Teamchef Toto Wolff in einem Interview der Zeitung „Die Welt“ an.

