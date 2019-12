Entscheidende Woche der Klimakonferenz beginnt

Madrid Die UN-Klimakonferenz geht heute in die zweite und entscheidende Woche. Am Vormittag haben sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer auf dem Messegelände in Madrid angekündigt.

