Entschädigungsprozess nach Estonia-Untergang

Nanterre Rund 25 Jahre nach dem Untergang der „Estonia“ will ein französisches Gericht am Nachmittag über Entschädigungsansprüche von rund 1000 Überlebenden und Opferangehörigen entscheiden. Das Gericht in Nanterre bei Paris will über die Zulässigkeit der Klage und die Höhe der Ansprüche befinden.

