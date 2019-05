Emden gibt grünes Licht für Otto-Ampeln

Emden Der Komiker Otto Waalkes wird in seiner Heimatstadt Emden bald auf vier Fußgängerampeln zu sehen sein - in seiner typischen Hüpfpose. Der Rat der Stadt Emden hat dem am Abend einstimmig zugestimmt. Ursprünglich waren in der ostfriesischen Stadt auch Ottos berühmte „Ottifanten“ als Ampelmotiv im Gespräch.

