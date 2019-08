Elizabeth Taylor's Auto für halbe Million Dollar versteigert

New York Ein grüner Rolls Royce, der einmal der Schauspielerin Elizabeth Taylor gehört hat, ist in den USA für umgerechnet rund eine halbe Million Euro versteigert worden. Das Oldtimer-Cabrio vom Typ Silver Cloud II sei für umgerechnet etwa 460 000 Euro an einen anonymen Bieter gegangen, sagte ein Sprecher des Auktionshauses Guernsey's in New York.

