Elfjährige verfolgen Ladendiebin - Festnahme

Duisburg Tapfere Kids: Zwei elfjährige Jungen haben in Duisburg eine Ladendiebin verfolgt, bis die Polizei eintraf und die Frau festnahm. Wie die Ordnungshüter mitteilten, hatte die 28-Jährige bereits am Freitagnachmittag in einem Modegeschäft Alarm ausgelöst, als sie mit ihrem Diebesgut raus gehen wollte.

