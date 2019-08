Elf Verletzte nach Unfall in Österreich

Weißbach bei Lofer Bei einem Verkehrsunfall in Österreich sind elf Menschen verletzt worden, drei davon schweben in Lebensgefahr. Eine 17-Jährige war am Abend mit ihrem Van von einer Hofzufahrt in Weißbach bei Lofer auf eine Bundesstraße eingebogen.

