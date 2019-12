Elf Verletzte nach Schüssen im Zentrum von New Orleans

New Orleans Im Zentrum der südlichen US-Metropole New Orleans sind bei einem Schusswechsel mindestens elf Menschen verletzt worden. Zwei davon schweben in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Was zu dem Zwischenfall geführt hatte, ist noch unklar.

