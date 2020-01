Einschusslöcher: Bürgerbüro von SPD-Politiker angegriffen

Halle Das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle in Sachsen-Anhalt ist angegriffen worden. An einer Scheibe wurden Einschusslöcher festgestellt. Der Staatsschutz ermittelt. Es wurde offenbar auch auf andere Gebäude geschossen.

