Ein Toter und zwei Verletzte bei Explosion in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Explosion ist in einem Wohnhaus in Düsseldorf ein Mensch getötet worden. Zwei Bewohner wurden verletzt, darunter sei eine Schwangere, berichtete die Feuerwehr. Bewohner und Anwohner waren mitten in der Nacht durch die Detonation aus dem Schlaf gerissen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa