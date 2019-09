Ein Toter und viele Verletzte bei Feuer in Pflegeheim

Idar-Oberstein Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist in Rheinland-Pfalz ein Mensch ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte am späten Abend mit einem Großaufgebot in Idar-Oberstein an, einer kleinen Stadt östlich von Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa