Ein Toter und rund 25 Verletzte bei Explosion in Blankenburg

Blankenburg Nach einer schweren Explosion in Blankenburg im Harz ist ein toter Mensch gefunden worden. Das sagte ein Polizeisprecher. Außerdem wurden mindestens 25 Menschen verletzt. Einsatzkräfte fanden die Leiche in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, in der die Explosion vermutlich auch ausgelöst wurde.

