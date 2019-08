Ein Jahr Haft auf Bewährung nach Explosion bei BASF

Frankenthal Im Prozess um das Explosionsunglück auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen ist der Angeklagte zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz sah es als erwiesen an, dass der Mann im Oktober 2016 die verheerende Explosion verursacht hatte.

