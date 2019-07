DWD prüft Temperatur-Höchstwert von Messstation in Geilenkirchen

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst prüft, ob der bei einer Nato-Messstation in Geilenkirchen gemessene Temperatur-Höchstwert offiziell anerkannt wird. Eine Entscheidung werde am Tag erwartet, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel am Abend.

