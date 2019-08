Dwayne Johnson ist laut „Forbes“ bestbezahlter Schauspieler

New York Der „Fast and Furious“-Star Dwayne Johnson ist laut dem US-Magazin „Forbes“ zum bestbezahlten Schauspieler der Filmindustrie aufgestiegen. Mit Gesamteinnahmen von geschätzt 89,4 Millionen US-Dollar binnen zwölf Monaten konnte sich der Actiondarsteller zum zweiten Mal nach 2016 an die Spitze des Branchenrankings setzen.

