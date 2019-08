Dutzende Waldbrände in Griechenland

Athen Wegen anhaltender Hitze und starker Winde sind am Wochenende Dutzende Waldbrände in Griechenland ausgebrochen. In einigen Fällen wurden Dörfer und Campingplätze vorübergehend evakuiert. Verletzt wurde niemand.

