Dutzende Tote bei Massakern in den USA

El Paso Bewaffnete Angreifer haben binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in El Paso in Texas tötete ein Schütze gestern mindestens 20 Menschen, 26 weitere wurden verletzt.

