Drogenboss „El Chapo“ muss lebenslang ins Gefängnis

New York Der mexikanische Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Der 62-Jährige sei zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt worden und dürfe keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen, sagte ein Richter in New York.

