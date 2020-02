Dresden erinnert an Kriegszerstörung der Stadt vor 75 Jahren

Dresden Jedes Jahr am 13. Februar hält Dresden inne. 75 Jahre ist es nun her, dass die Elbestadt durch Bomben zerstört wurde. In die Trauer um die Opfer mischt sich ein Bekenntnis zur Völkerverständigung.

