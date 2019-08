Dreijähriger rutscht zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante

Hamburg Ein drei Jahre alter Junge ist am S-Bahnhof Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt zwischen eine stehende S-Bahn und die Bahnsteigkante gerutscht. Der Junge war am Abend beim Einsteigen in den Zug aus seinem Kinderwagen gefallen und in die Lücke geraten.

