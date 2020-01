Drei Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße

Hilgert Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Wagen am Abend in Hilgert auf die Gegenfahrbahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa