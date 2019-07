Drei Tote nach Explosion in Wohnhaus in Polen

Bytom Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im polnischen Bytom sind eine Mutter und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen. Das sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der an den Unglücksort in der oberschlesischen Industriestadt geeilt war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa