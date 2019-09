Drei Tote bei Absturz von Wartungsgondel an Sendeturm

Eschwege Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind nach Angaben der Polizei alle drei Insassen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gondel an einer Sendeanlage des Hessischen Rundfunks aus rund 50 Metern hinab.

