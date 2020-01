Dow marschiert Richtung 29 000 Punkte

New York Entspannungssignale im US-Iran-Konflikt haben die New Yorker Börsen in neue Höhen getrieben. Alle großen Indizes markierten Rekorde. Der Dow Jones Industrial nahm die Marke von 29 000 Punkten ins Visier, an die er bis auf zwölf Punkte heranrückte.

