„Dorian“ leicht abgeschwächt - Hurrikan bedroht US-Küste

Miami Nach den Verwüstungen auf den Bahamas hat Hurrikan „Dorian“ vor der Südostküste der USA etwas an Kraft verloren. Wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte, erreichte der Sturm noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde.

