Doping-Razzia: Laut Zoll keine Festnahmen in Deutschland

Köln Im Zuge der großangelegten Anti-Doping-Razzia in Europa sind in Deutschland 463 Verfahren eingeleitet worden, Festnahmen hat es nach Angaben des Zollkriminalamtes in Köln aber nicht gegeben. Bei der sogenannten „Operation Viribus“ gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten waren europaweit insgesamt 234 Verdächtige festgenommen worden.

