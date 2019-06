Dobrindt: Es gibt keinen politischen Rabatt für SPD

Berlin Die Union will nach den Worten des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt weiter an der großen Koalition festhalten. Aber „es gibt keinen politischen Rabatt auf SPD-Themen“, sagte Dobrindt in Berlin.

