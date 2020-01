DIHK warnt vor Folgen bei Eskalation im Nahen Osten

Berlin Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt vor negativen Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft bei einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Wenn die Rohölpreise dauerhaft weiter ansteigen, würde das Heizöl-, Benzin und Dieselkosten auch in Deutschland in die Höhe treiben - und damit Unternehmen wie Verbraucher treffen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier in Berlin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa