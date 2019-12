Die „Bonpflicht“ kommt - Geschäfte müssen Beleg ausgeben

Berlin Bis zuletzt liefen Einzelhandel und Handwerk Sturm gegen die Gesetzespläne zur Eindämmung von milliardenschwerem Steuerbetrug an Ladenkassen: Doch aller Kritik auch aus der Koalition zum Trotz gilt von diesem Mittwoch an eine Kassenbonpflicht - ob in der Apotheke, beim Friseur oder beim Bäcker.

