DFB verhängte Strafen von mehr als drei Millionen Euro

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund hat in der vergangenen Saison Fehlverhalten der Fans in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga mit Geldstrafen in Höhe von 3 269 500 Euro für die Vereine geahndet. Das berichtet der „Kicker“.

