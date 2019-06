DFB-Frauen verlieren Viertelfinale gegen Schweden

Rennes Die deutschen Fußball-Frauen sind im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich ausgeschieden. Das Team verlor 1:2 gegen Schweden und verpasste damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Tokio.

