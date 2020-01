Deutschlands Handballer siegen zum EM-Hauptrunden-Auftakt

Wien Die deutschen Handballer haben zum Auftakt der EM-Hauptrunde das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Die DHB-Auswahl setzte sich am Abend in Wien gegen Weißrussland deutlich mit 31:23 durch und steht in der Gruppe I nun bei 2:2 Punkte.

