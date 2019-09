Deutschland will jeden vierten Bootsflüchtling übernehmen

Berlin Im Ringen um die Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten in Europa bietet die Bundesregierung an, jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufzunehmen. Innenminister Horst Seehofer sagte der „Süddeutschen Zeitung“, die Gespräche liefen noch.

