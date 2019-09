Deutscher stürzt beim Wandern in Österreich in den Tod

Häselgehr In den österreichischen Alpen ist ein deutscher Wanderer tödlich verunglückt. Laut der Innsbrucker Polizei stürzte der 50-Jährige aus der Nähe von Stuttgart gestern in den Lechtaler Alpen 250 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe.

