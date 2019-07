Deutsche-Post-Chef Appel plädiert für CO2-Steuer

Bonn In der Debatte über einen CO2-Preis plädiert Deutsche-Post-Chef Frank Appel für eine Steuer auf das Treibhausgas. „Wir brauchen in Europa oder in allen Industriestaaten eine CO2-Steuer, die berechenbar langfristig steigt“, sagte der Manager der „Rheinischen Post“.

