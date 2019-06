Deutsche Nationalmannschaft siegt in Weißrussland mit 2:0

Borissow Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Weißrussland den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation gelandet. Auch ohne den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Joachim Löw als Bundestrainer setzte sich das Team in Borissow mit 2:0 durch.

