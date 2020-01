Deutsche Handballer starten in direkte EM-Vorbereitung

Frankfurt/Main Deutschlands Handballer starten heute in Frankfurt/Main in die direkte EM-Vorbereitung. Zum Lehrgang gehören auch die abschließenden Test-Länderspiele gegen Island am Samstag in Mannheim und gegen Österreich am kommenden Montag in Wien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa