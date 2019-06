Deutsche Fußballerinnen starten in WM-Unternehmen

Frankfurt/Main Die deutschen Fußballerinnen starten heute ihre Reise zur Weltmeisterschaft in Frankreich. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft sich in Frankfurt am Main, wo es mit dem Flugzeug Richtung Rennes geht.

