Deutsche Firmen bekommen Chinas Abschwung zu spüren

Peking Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. Die Erwartungen der deutschen Unternehmen seien so niedrig wie seit Jahren nicht mehr, teilte die deutschen Handelskammer in Peking mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa