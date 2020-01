Deutsche Biathleten im Massenstart gefordert

Oberhof Zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof peilen die deutschen Biathleten in den beiden Massenstart-Rennen heute den vierten Podestplatz an. Bei den Damen ist Denise Herrmann als Einzelkämpferin unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa