Deutsche Basketballer zum WM-Auftakt gegen Frankreich

Shenzhen Die deutschen Basketballer starten mit dem wegweisenden Vorrundenspiel gegen Frankreich in die Weltmeisterschaft in China. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft heute in Shenzhen auf den Mitfavoriten.

