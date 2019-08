Deutsche Basketballer nehmen WM-Vorbereitung auf

Trier Die deutschen Basketballer haben ihre unmittelbare Vorbereitung auf die WM in China aufgenommen. Bundestrainer Henrik Rödl versammelte in Trier 15 Spieler, NBA-Star Dennis Schröder stößt am kommenden Donnerstag zum Team.

