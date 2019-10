Deutsche Bahn präsentiert neue Produkte und Serviceangebote

Berlin Die Deutsche Bahn gibt am Vormittag Einblick in ihre Pläne für neue Produkte und Serviceangebote des Unternehmens. In Berlin will der Konzern darüber informieren, welche Innovationen in den kommenden Jahren geplant sind.

