Deutsche aus Coronavirus-Gebiet in Frankfurt angekommen

Frankfurt Die aus dem chinesischen Coronavirus-Gebiet ausgeflogenen Deutschen sind mit einiger Verzögerung in Frankfurt gelandet. Die Bundeswehrmaschine mit mehr als 100 Bundes- sowie weiteren Staatsbürgern an Bord setzte am Nachmittag auf dem Frankfurter Flughafen auf.

