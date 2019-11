Dessous-Marke Victoria's Secret streicht Modenschau 2019

Columbus Die US-Dessous-Marke Victoria's Secret will ihre berühmte Modenschau in diesem Jahr streichen. Nach Berichten mehrerer US-Medien teilte der Mutterkonzern L Brands die Entscheidung in einem Telefonat mit Analysten mit.

