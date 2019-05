„Der Pate“-Schauspieler Carmine Caridi gestorben

Los Angeles Der amerikanische Schauspieler Carmine Caridi, der in Filmen wie „Der Pate 2“ und „Bugsy“ mitspielte, ist tot. Er sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“ mit.

Von dpa