„Der Pate“: Danny Aiello mit 86 Jahren gestorben

Los Angeles Der amerikanische Schauspieler Danny Aiello, der in Filmen wie „Der Pate 2“, „Mondsüchtig“ und „Do the right thing“ mitspielte, ist tot. Seine Sprecherin bestätigte laut „Hollywood Reporter“, dass der Schauspieler gestern nach kurzer Krankheit gestorben sei.

