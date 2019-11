Demos zum Jahrestag der „Gelbwesten“-Proteste erwartet

Paris Genau ein Jahr nach Beginn der „Gelbwesten“-Proteste stellt sich Frankreich auf neue Demonstrationen ein. Die Bewegung plant an diesem Wochenende in ganz Frankreich zahlreiche Aktionen - vor allem in der Hauptstadt Paris.

