Demonstrationen gegen Rechts in Kassel und Halle

Kassel Tausende Menschen sind in Kassel und Halle auf die Straße gegangen, um gegen Treffen von Rechtsextremen zu protestieren. In Kassel versammelten sich laut Polizei rund 10 000 Gegendemonstranten, in Halle beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 3000 Menschen an Aktionen gegen Rechts.

