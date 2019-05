Demonstranten zündeln an US-Botschaft in Honduras

Tegucigalpa Bei Krawallen in der Hauptstadt von Honduras haben Demonstranten vor der US-Botschaft mehrere Autoreifen in Brand gesteckt. Vor dem Eingang der diplomatischen Vertretung in Tegucigalpa brannte ein Stapel Reifen.

